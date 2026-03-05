https://ria.ru/20260305/tsakhal-2078716345.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении половины всех пусковых установок Ирана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении половины всех пусковых установок Ирана
Израильские военные оценивают, что более половины всех ракетных установок Ирана были уничтожены в ходе авиаударов, что отражается на способности Тегерана... РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ: Израиль уничтожил половину всех пусковых установок Ирана