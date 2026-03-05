Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении половины всех пусковых установок Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
12:58 05.03.2026 (обновлено: 13:00 05.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об уничтожении половины всех пусковых установок Ирана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении половины всех пусковых установок Ирана
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении половины всех пусковых установок Ирана

ЦАХАЛ: Израиль уничтожил половину всех пусковых установок Ирана

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Израильские военные оценивают, что более половины всех ракетных установок Ирана были уничтожены в ходе авиаударов, что отражается на способности Тегерана осуществлять обстрелы, рассказала РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
"Одна из наших важных целей - это пусковые установки. На данный момент, по нашим оценкам, уничтожены более 50% ракетных установок в Иране. Это конечно же отражается и на их способности запускать ракеты по нашей территории", - заявила Уколова.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударах по хранилищу баллистических ракет Ирана
ИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
