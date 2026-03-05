Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударах по хранилищу баллистических ракет Ирана
12:17 05.03.2026 (обновлено: 12:22 05.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об ударах по хранилищу баллистических ракет Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударах по хранилищу баллистических ракет Ирана
Израиль нанес удары по подземному хранилищу баллистических ракет Ирана, пусковым установкам ракет большой дальности, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 05.03.2026
иран, в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударах по хранилищу баллистических ракет Ирана

ЦАХАЛ: Израиль ударил по пусковым установкам ракет большой дальности Ирана

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Израиль нанес удары по подземному хранилищу баллистических ракет Ирана, пусковым установкам ракет большой дальности, сообщила Армия обороны Израиля.
"Армия обороны Израиля завершила серию ударов по объектам (Ирана - ред.)... Среди пораженных целей: подземный объект инфраструктуры, используемый иранским режимом для хранения баллистических ракет, и места хранения ракет, предназначенных для использования против авиации", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.
Как отмечается, также удары были нанесены по нескольким пусковым установкам баллистических ракет большой дальности.
ЦАХАЛ сообщила о третьей волне ракетной атаки Ирана на Израиль
ИранВ миреИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
