ЦАХАЛ заявила об ударах по хранилищу баллистических ракет Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударах по хранилищу баллистических ракет Ирана
Израиль нанес удары по подземному хранилищу баллистических ракет Ирана, пусковым установкам ракет большой дальности, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:17:00+03:00
2026-03-05T12:17:00+03:00
2026-03-05T12:22:00+03:00
ЦАХАЛ заявила об ударах по хранилищу баллистических ракет Ирана
