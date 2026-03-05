Рейтинг@Mail.ru
20:05 05.03.2026 (обновлено: 20:39 05.03.2026)
Трамп считает, что Путин готов к соглашению об урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании украинского конфликта. РИА Новости, 05.03.2026
мирный план сша по украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
абу-даби
украина
сша
абу-даби
мирный план сша по украине, в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, абу-даби
Мирный план США по Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Абу-Даби
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании украинского конфликта.
"Думаю, Путин готов заключить сделку", — сказал Трамп газете Politico.
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп
Вчера, 20:04
Как отмечает издание, американский лидер подчеркнул, что верит в готовность главы российского государства к урегулированию.
Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, отметив, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет.
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Вчера, 20:06
 
Мирный план США по УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАбу-Даби
 
 
