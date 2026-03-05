https://ria.ru/20260305/toplivo-2078712164.html
В Кремле оценили работу системы по контролю за ценами на топливо
В Кремле оценили работу системы по контролю за ценами на топливо - РИА Новости, 05.03.2026
В Кремле оценили работу системы по контролю за ценами на топливо
В России действует хорошо отлаженная система по контролю цен на топливо, нет необходимости в дополнительных поручениях президента РФ Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:46:00+03:00
2026-03-05T12:46:00+03:00
2026-03-05T13:07:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/84/1508858435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00d4c7a328dfa1bab8db9a12daf273e2.jpg
https://ria.ru/20260305/gaz-2078710699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/84/1508858435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec243dfecb81abdd3b9cf91d4642ce18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Кремле оценили работу системы по контролю за ценами на топливо
Песков: в России работает хорошо отлаженная система по контролю цен на топливо