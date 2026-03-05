Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили работу системы по контролю за ценами на топливо
12:46 05.03.2026 (обновлено: 13:07 05.03.2026)
В Кремле оценили работу системы по контролю за ценами на топливо
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
© РИА Новости / Максим Богодвид
Заправка автомобиля
© РИА Новости / Максим Богодвид
Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России действует хорошо отлаженная система по контролю цен на топливо, нет необходимости в дополнительных поручениях президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь нет никакой необходимости в каких-то дополнительных поручениях главы государства. Дело в том, что работает правительство, работает ФАС, и работает такая хорошо отлаженная система по контролю за ценами", - сказал Песков журналистам.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
