Правительство отслеживает ситуацию с ценами на топливо, заявил Песков
12:42 05.03.2026 (обновлено: 13:07 05.03.2026)
Правительство отслеживает ситуацию с ценами на топливо, заявил Песков
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ постоянно отслеживает ситуацию с ценами на топливо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правительством постоянно отслеживается ситуация", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с ценами на топливо в России и в западных странах на фоне событий на Ближнем Востоке.
Он отметил, что правительство и Федеральная антимонопольная служба работают в этом направлении. Кроме того, Песков подчеркнул, что международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не должна быть причиной колебаний цен на топливо в РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Песков: газовые компании России в контакте с представителями мирового рынка
