Блинкова и Захарова вышли во второй круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Теннис
 
07:40 05.03.2026 (обновлено: 07:41 05.03.2026)
Блинкова и Захарова вышли во второй круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
спорт, индиан-уэллс, анна блинкова, женская теннисная ассоциация (wta), анастасия захарова, далма галфи, венгрия, сша
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, Анна Блинкова, Женская теннисная ассоциация (WTA), Анастасия Захарова, Далма Галфи, Венгрия, США
© Фото : Сайт WTAАнна Блинкова
Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Сайт WTA
Анна Блинкова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Захарова вышли во второй круг одиночного теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В матче первого круга Блинкова, занимающая 94-е место в мировом рейтинге, переиграла представительницу Венгрии Далму Галфи (84) со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
В другом матче первого раунда Захарова (86) за 1 час 6 минут нанесла поражение немке Элле Зайдель (83) со счетом 6:2, 6:2.
Во втором круге соперницей Блинковой станет шестая ракетка мира американка Аманда Анисимова (6), а Захарова встретится с британкой Эммой Радукану (24).
ТеннисСпортИндиан-УэллсАнна БлинковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Анастасия ЗахароваДалма ГалфиВенгрияСША
 
