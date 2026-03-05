Блинкова и Захарова вышли во второй круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Захарова вышли во второй круг одиночного теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.