В России ужесточат контроль за проведением техосмотра, пишут СМИ
01:48 05.03.2026 (обновлено: 01:59 05.03.2026)
В России ужесточат контроль за проведением техосмотра, пишут СМИ
В России ужесточат контроль за проведением техосмотра, пишут СМИ
В МВД подготовили инициативу по усилению контроля за проведением техосмотра, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 05.03.2026
2026
россия, российский союз автостраховщиков, гибдд мвд рф, техосмотр
Россия, Российский союз автостраховщиков, ГИБДД МВД РФ, Техосмотр
В России ужесточат контроль за проведением техосмотра, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В МВД подготовили инициативу по усилению контроля за проведением техосмотра, пишет "Коммерсантъ".
"МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра", — говорится в статье.
Как уточняет издание, некоторые операторы ТО оформляют фиктивные диагностические карты техосмотра на машины, которые нигде и никогда не проверялись. При выявлении двух таких нарушения за год полиция направляет материалы в Российский союз автостраховщиков для лишения оператора аккредитации с последующим отключением от ЕАИСТО.
"По новым правилам МВД будет приостанавливать доступ к системе, не дожидаясь страховщиков", — добавляется в материале.
Также там утверждается, что в новой версии может появиться положение, описывающее детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. Так, по данным газеты, ее должны подать в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД. На рассмотрение отводится 15 рабочих дней со дня регистрации, а по ее итогам ГИБДД сможет составить обращение без удовлетворения или восстановить доступ компании к ЕАИСТО, говорится в статье.
Россия, Российский союз автостраховщиков, ГИБДД МВД РФ, Техосмотр
 
 
