https://ria.ru/20260305/tasnim-2078681097.html
СМИ сообщают о 49 погибших в результате атак на северо-западе Ирана
СМИ сообщают о 49 погибших в результате атак на северо-западе Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
СМИ сообщают о 49 погибших в результате атак на северо-западе Ирана
Не менее 49 человек погибли в результате атак США и Израиля на провинцию Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, сообщило иранское агентство Tasnim со... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:15:00+03:00
2026-03-05T11:15:00+03:00
2026-03-05T11:21:00+03:00
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f685ae2c49f2f65335021162db28c9d.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d35a6bf221c260970b2f184110bb4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщают о 49 погибших в результате атак на северо-западе Ирана
Tasnim: не менее 49 человек погибло в результате атак на северо-западе Ирана