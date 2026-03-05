Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, как уменьшить урон детям из-за развода
14:11 05.03.2026
Священник рассказал, как уменьшить урон детям из-за развода
Священник рассказал, как уменьшить урон детям из-за развода
Священник рассказал, как уменьшить урон детям из-за развода
Нужно законодательно установить проживание ребенка после развода родителей то с отцом, то с матерью на паритетной основе, в целом авторитет отца, его активное... РИА Новости, 05.03.2026
русская православная церковь
общество
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Священник рассказал, как уменьшить урон детям из-за развода

Священник Клюев: для ребенка важно сохранить семейные связи даже после развода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком и собакой гуляют по ВДНХ
Мужчина с ребенком и собакой гуляют по ВДНХ
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нужно законодательно установить проживание ребенка после развода родителей то с отцом, то с матерью на паритетной основе, в целом авторитет отца, его активное участие в жизни ребенка являются условием его здорового развития, крепкой семьи и решения демографических проблем, заявил председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства "Православный родительский комитет" священник Вячеслав Клюев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ с целью преодоления негативных демографических тенденций разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства, стимулирование более активного участия мужчин в создании и планировании семьи, в уходе за детьми и их воспитании.
Мужчина с букетом цветов в международный женский день - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В РПЦ дали совет, как провести 8 марта
Вчера, 02:15
"Разрушенный авторитет отца влечет разрушение всей педагогической системы - рушится авторитет учителя в классе, полицейского на улице, ученого в науке, священника в храме, правителя в стране, церкви в обществе. Естественно, в этой цепи разрушение авторитета Бога", - сказал отец Вячеслав Клюев на круглом столе в Общественной палате РФ на тему "Ответственное отцовство: воспитание и финансовое обеспечение ребенка".
Священник подчеркнул, что корень крепкой семьи - в христианской заповеди о почитании отца и матери, в сохранении традиционной семьи с ее ролью отца.
Также, по его словам, на фоне того, что суды в подавляющем большинстве случаев оставляют детей с матерями, в российском обществе остро стоит проблема разрыва связей ребенка с отцом и его родственниками после развода родителей. Такая практика, по его мнению, не только наносит вред психологическому состоянию ребенка и родителя, которые не могут полноценно общаться, но и нарушает права ребенка на сохранение семейных связей и права отца участвовать в воспитании ребенка, в принятии решений.
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Священник назвал главное ограничение в Великий пост
2 марта, 06:31
"Когда родители начинают проживать раздельно, государство должно проявлять дополнительную заботу о детях, способствовать сохранению семейных связей. Что же делать? В первую очередь - обеспечить реальную возможность реализации конституционных родительских прав и исполнения обязанностей на совместное воспитание детей обоими родителями, если они начинают проживать раздельно", - считает иерей.
В частности, Клюев предложил закрепить в законе презумпцию совместного проживания и воспитания ребенка после развода с каждым из родителей на паритетной или близкой к тому основе, а, когда это невозможно, необходим законодательно закрепленный минимум проживания ребенка со вторым родителем.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества
4 марта, 18:23
Второе направление работы, продолжил он, – принять комплекс обязательных семейных примирительных процедур, направленных на снижение уровня конфликта и сохранение брака, семейных связей детей. Это в том числе заключение родительских соглашений, планы воспитания и другие "предразводные фильтры", которые, если развод все же состоится, должны минимизировать его последствия.
"Третье направление – это совершенствование механизма юридической ответственности. Четвертое – обеспечение широкого просвещения общественности о многочисленных негативных последствиях конфликта родителей, развода, разрушения детско-родительской привязанности и семейных связей ребенка, а также популяризация традиционных российских духовно-нравственных семейных ценностей, включая отцовство", - заключил представитель РПЦ.
Девушка играет с собакой на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Монах рассказал, можно ли называть животных именами святых
16 февраля, 11:05
 
