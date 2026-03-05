Священник рассказал, как уменьшить урон детям из-за развода

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нужно законодательно установить проживание ребенка после развода родителей то с отцом, то с матерью на паритетной основе, в целом авторитет отца, его активное участие в жизни ребенка являются условием его здорового развития, крепкой семьи и решения демографических проблем, заявил председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства "Православный родительский комитет" священник Вячеслав Клюев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ с целью преодоления негативных демографических тенденций разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства, стимулирование более активного участия мужчин в создании и планировании семьи, в уходе за детьми и их воспитании.

"Разрушенный авторитет отца влечет разрушение всей педагогической системы - рушится авторитет учителя в классе, полицейского на улице, ученого в науке, священника в храме, правителя в стране, церкви в обществе. Естественно, в этой цепи разрушение авторитета Бога", - сказал отец Вячеслав Клюев на круглом столе в Общественной палате РФ на тему "Ответственное отцовство: воспитание и финансовое обеспечение ребенка".

Священник подчеркнул, что корень крепкой семьи - в христианской заповеди о почитании отца и матери, в сохранении традиционной семьи с ее ролью отца.

Также, по его словам, на фоне того, что суды в подавляющем большинстве случаев оставляют детей с матерями, в российском обществе остро стоит проблема разрыва связей ребенка с отцом и его родственниками после развода родителей. Такая практика, по его мнению, не только наносит вред психологическому состоянию ребенка и родителя, которые не могут полноценно общаться, но и нарушает права ребенка на сохранение семейных связей и права отца участвовать в воспитании ребенка, в принятии решений.

"Когда родители начинают проживать раздельно, государство должно проявлять дополнительную заботу о детях, способствовать сохранению семейных связей. Что же делать? В первую очередь - обеспечить реальную возможность реализации конституционных родительских прав и исполнения обязанностей на совместное воспитание детей обоими родителями, если они начинают проживать раздельно", - считает иерей.

В частности, Клюев предложил закрепить в законе презумпцию совместного проживания и воспитания ребенка после развода с каждым из родителей на паритетной или близкой к тому основе, а, когда это невозможно, необходим законодательно закрепленный минимум проживания ребенка со вторым родителем.

Второе направление работы, продолжил он, – принять комплекс обязательных семейных примирительных процедур, направленных на снижение уровня конфликта и сохранение брака, семейных связей детей. Это в том числе заключение родительских соглашений, планы воспитания и другие "предразводные фильтры", которые, если развод все же состоится, должны минимизировать его последствия.