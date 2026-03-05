Рейтинг@Mail.ru
Жителя Петербурга будут судить за покушение на госизмену - РИА Новости, 05.03.2026
15:36 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/sud-2078773438.html
Жителя Петербурга будут судить за покушение на госизмену
Жителя Петербурга будут судить за покушение на госизмену - РИА Новости, 05.03.2026
Жителя Петербурга будут судить за покушение на госизмену
Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по делу 25-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался перейти государственную границу... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:36:00+03:00
2026-03-05T15:36:00+03:00
Жителя Петербурга будут судить за покушение на госизмену

БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по делу 25-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался перейти государственную границу и вступить в "Легион "Свобода России"*, дело передано в суд, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре.
"Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации)… Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд", - сообщило ведомство.
Уточняется, что по версии следствия, в марте 2023 года молодой человек прибыл в Белгородскую область с целью вступить в "Легион "Свобода России"*. При попытке нелегально пересечь государственную границу РФ в районе села Муром он был задержан сотрудниками ПУ УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
