Эксперт из США оценил вероятность ввода наземных войск в Иран

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Расширение интервенции США в Иране и введение американских наземных войск в зону эскалации - это вероятный вариант развития конфликта на Ближнем Востоке, считает старший научный сотрудник и директор отдела военного анализа в организации Defence Priorities (США) Дженнифер Кавана.

Эксперт отметила, что вариант с введением наземных войск не исключается и в риторике американских политиков.

В то же время, по мнению эксперта, существует и другой вариант развития событий, при котором Трамп просто "объявит о своей победе и отойдет в сторону".