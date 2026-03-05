https://ria.ru/20260305/ssha-2078847940.html
Эксперт из США оценил вероятность ввода наземных войск в Иран
Эксперт из США оценил вероятность ввода наземных войск в Иран - РИА Новости, 05.03.2026
Эксперт из США оценил вероятность ввода наземных войск в Иран
Расширение интервенции США в Иране и введение американских наземных войск в зону эскалации - это вероятный вариант развития конфликта на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:37:00+03:00
2026-03-05T19:37:00+03:00
2026-03-05T19:37:00+03:00
в мире
сша
иран
афганистан
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/10/1500601097_0:104:2100:1285_1920x0_80_0_0_cf6383f6126b278ae954faa6e8ee7081.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078840145.html
сша
иран
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/10/1500601097_81:0:2081:1500_1920x0_80_0_0_faf0414011e065a3cf705cfd5ab03089.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, афганистан, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Иран, Афганистан, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Эксперт из США оценил вероятность ввода наземных войск в Иран
Кавана: ввод наземных войск США в Иран вполне вероятен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Расширение интервенции США в Иране и введение американских наземных войск в зону эскалации - это вероятный вариант развития конфликта на Ближнем Востоке, считает старший научный сотрудник и директор отдела военного анализа в организации Defence Priorities (США) Дженнифер Кавана.
"Думаю, если Соединённые Штаты действительно настроены на смену режима, есть два способа этого добиться. Первый — Иран
капитулирует, что, как мне кажется, маловероятно. Второй — расширение интервенции и ввод наземных войск", - сказала Кавана на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай
".
Эксперт отметила, что вариант с введением наземных войск не исключается и в риторике американских политиков.
"Не думаю, что это будет похоже на Ирак
в 2003 году. Скорее, это будет напоминать Афганистан
2001 года: в основном силы специального назначения, по крайней мере сначала. Но, как мы знаем по Афганистану и Вьетнаму
, небольшие контингенты могут со временем превратиться в крупные", - подчеркнула Кавана.
В то же время, по мнению эксперта, существует и другой вариант развития событий, при котором Трамп просто "объявит о своей победе и отойдет в сторону".