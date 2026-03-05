Рейтинг@Mail.ru
19:37 05.03.2026
Эксперт из США оценил вероятность ввода наземных войск в Иран
Расширение интервенции США в Иране и введение американских наземных войск в зону эскалации - это вероятный вариант развития конфликта на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
афганистан
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире, сша, иран, афганистан, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Иран, Афганистан, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Расширение интервенции США в Иране и введение американских наземных войск в зону эскалации - это вероятный вариант развития конфликта на Ближнем Востоке, считает старший научный сотрудник и директор отдела военного анализа в организации Defence Priorities (США) Дженнифер Кавана.
"Думаю, если Соединённые Штаты действительно настроены на смену режима, есть два способа этого добиться. Первый — Иран капитулирует, что, как мне кажется, маловероятно. Второй — расширение интервенции и ввод наземных войск", - сказала Кавана на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Эксперт отметила, что вариант с введением наземных войск не исключается и в риторике американских политиков.
"Не думаю, что это будет похоже на Ирак в 2003 году. Скорее, это будет напоминать Афганистан 2001 года: в основном силы специального назначения, по крайней мере сначала. Но, как мы знаем по Афганистану и Вьетнаму, небольшие контингенты могут со временем превратиться в крупные", - подчеркнула Кавана.
В то же время, по мнению эксперта, существует и другой вариант развития событий, при котором Трамп просто "объявит о своей победе и отойдет в сторону".
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби
Вчера, 18:51
 
В миреСШАИранАфганистанМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
