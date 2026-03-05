В США сравнили наркокартели с ИГ* и призвали использовать военную силу

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер сравнил наркокартели с террористической организацией "Исламское государство"* и призвал бороться с ними военными методами.
"Картели, действующие в этом полушарии - это ИГИЛ* и "Аль-Каида"* Западного полушария, и к ним следует относиться столь же жестко и столь же беспощадно, как мы относимся к этим организациям", - сказал Миллер, выступая на конференции по борьбе с картелями в штаб-квартире Южного командования в Майами, штат Флорида.
По мнению Миллера, правовые методы не являются адекватными для решения проблемы картелей.
"Эти организации могут быть побеждены только с помощью военной силы", - сказал Миллер.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил конгрессу США, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.
*Организации, признанные террористическими и запрещенные на территории РФ
