В США сравнили наркокартели с ИГ* и призвали использовать военную силу

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер сравнил наркокартели с террористической организацией "Исламское государство"* и призвал бороться с ними военными методами.

"Картели, действующие в этом полушарии - это ИГИЛ* и " Аль-Каида "* Западного полушария, и к ним следует относиться столь же жестко и столь же беспощадно, как мы относимся к этим организациям", - сказал Миллер , выступая на конференции по борьбе с картелями в штаб-квартире Южного командования в Майами , штат Флорида

По мнению Миллера, правовые методы не являются адекватными для решения проблемы картелей.

"Эти организации могут быть побеждены только с помощью военной силы", - сказал Миллер.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил конгрессу США, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.