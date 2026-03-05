Рейтинг@Mail.ru
В США сравнили наркокартели с ИГ* и призвали использовать военную силу
18:14 05.03.2026
В США сравнили наркокартели с ИГ* и призвали использовать военную силу
В США сравнили наркокартели с ИГ* и призвали использовать военную силу
Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер сравнил наркокартели с террористической организацией "Исламское государство"* и призвал бороться с ними военными... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:14:00+03:00
2026-03-05T18:14:00+03:00
в мире, сша, майами, флорида, стивен миллер, дональд трамп, исламское государство*, аль-каида
В США сравнили наркокартели с ИГ* и призвали использовать военную силу

Замглавы Белого дома сравнил наркокартели с ИГ и призвал применить военную силу

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер сравнил наркокартели с террористической организацией "Исламское государство"* и призвал бороться с ними военными методами.
"Картели, действующие в этом полушарии - это ИГИЛ* и "Аль-Каида"* Западного полушария, и к ним следует относиться столь же жестко и столь же беспощадно, как мы относимся к этим организациям", - сказал Миллер, выступая на конференции по борьбе с картелями в штаб-квартире Южного командования в Майами, штат Флорида.
Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Глава минздрава США заявил, что 15% американцев наркозависимы
28 февраля, 04:17
По мнению Миллера, правовые методы не являются адекватными для решения проблемы картелей.
"Эти организации могут быть побеждены только с помощью военной силы", - сказал Миллер.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил конгрессу США, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.
*Организации, признанные террористическими и запрещенные на территории РФ
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
США пригрозили наркокартелям расплатой за нападение на американцев
24 февраля, 17:10
 
