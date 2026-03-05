В США за месяц уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития ИИ

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американские компании в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.

Так, в США сократили 1353 сотрудника по причине "технологической автоматизации" и еще 4680 по причине "искусственного интеллекта". В целом американский техсектор зафиксировал 14 554 увольнения.

"Технологическая отрасль сейчас реагирует на множество факторов давления. Главный фактор - это ИИ, однако есть и другие: глобальные регуляторные ограничения, спад в сфере цифровой рекламы на фоне торговых пошлин и экономической нестабильности, а также удорожание рабочей силы и привлечения инвестиций. Все это вынуждает компании принимать непростые решения", - отмечается в исследовании.

Больше всего при этом сократили в феврале сотрудников правительственные структуры (62 242 работника) и компании в сфере розничной торговли (38 956 работников).