В США за месяц уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития ИИ
17:43 05.03.2026 (обновлено: 21:17 05.03.2026)
В США за месяц уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития ИИ
технологии
сша
в мире
технологии, сша, в мире
Технологии, США, В мире
© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американские компании в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.
Так, в США сократили 1353 сотрудника по причине "технологической автоматизации" и еще 4680 по причине "искусственного интеллекта". В целом американский техсектор зафиксировал 14 554 увольнения.
"Технологическая отрасль сейчас реагирует на множество факторов давления. Главный фактор - это ИИ, однако есть и другие: глобальные регуляторные ограничения, спад в сфере цифровой рекламы на фоне торговых пошлин и экономической нестабильности, а также удорожание рабочей силы и привлечения инвестиций. Все это вынуждает компании принимать непростые решения", - отмечается в исследовании.
Больше всего при этом сократили в феврале сотрудников правительственные структуры (62 242 работника) и компании в сфере розничной торговли (38 956 работников).
В целом в феврале число увольнений увеличилось в 1,6 раза в месячном выражении - до 172 017.
Художник рисует картину - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Американцы устали от ИИ и перешли на аналоговый режим, сообщает CNN
18 января, 21:29
 
ТехнологииСШАВ мире
 
 
