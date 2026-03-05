В Белом доме рассказали о запасах вооружений, о которых многие не знают

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США располагают запасами вооружений в местах, о которых "многие в мире даже не знают".
"Соединенные Штаты Америки обладают более чем достаточными возможностями не только для успешного проведения операции "Эпическая ярость", но и для того, чтобы пойти гораздо дальше. И у нас есть запасы вооружений в местах, о которых многие люди в мире даже не подозревают", - сказала она в интервью журналу Time.
Вместе с тем, Левитт подчеркнула, что любые проблемы с вооружениями и боеприпасами, которые могут возникнуть у США, будут связаны с решениями бывшего президента Джо Байдена в вопросе помощи Украине.
"К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который просто так, бесплатно, передал многие из наших лучших вооружений другой стране, находящейся очень далеко, под названием Украина", - отметила Левитт.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перечислила цели военной операции США, среди которых - уничтожение иранских ракет, флота, промышленности, а также предотвращение производства страной самодельных взрывных устройств. Также она отметила, что операция против Ирана направлена на получение гарантий того, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.