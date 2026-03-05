Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о запасах вооружений, о которых многие не знают - РИА Новости, 05.03.2026
17:07 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ssha-2078810734.html
В Белом доме рассказали о запасах вооружений, о которых многие не знают
В Белом доме рассказали о запасах вооружений, о которых многие не знают - РИА Новости, 05.03.2026
В Белом доме рассказали о запасах вооружений, о которых многие не знают
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США располагают запасами вооружений в местах, о которых "многие в мире даже не знают". РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:07:00+03:00
2026-03-05T17:07:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d895b233c90afa81a104ab8d034710.jpg
https://ria.ru/20260305/proigrysh-2078643377.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
В Белом доме рассказали о запасах вооружений, о которых многие не знают

Белый дом: США обладают запасами вооружений, о которых многие "даже не знают"

© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США располагают запасами вооружений в местах, о которых "многие в мире даже не знают".
"Соединенные Штаты Америки обладают более чем достаточными возможностями не только для успешного проведения операции "Эпическая ярость", но и для того, чтобы пойти гораздо дальше. И у нас есть запасы вооружений в местах, о которых многие люди в мире даже не подозревают", - сказала она в интервью журналу Time.
Вместе с тем, Левитт подчеркнула, что любые проблемы с вооружениями и боеприпасами, которые могут возникнуть у США, будут связаны с решениями бывшего президента Джо Байдена в вопросе помощи Украине.
"К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который просто так, бесплатно, передал многие из наших лучших вооружений другой стране, находящейся очень далеко, под названием Украина", - отметила Левитт.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перечислила цели военной операции США, среди которых - уничтожение иранских ракет, флота, промышленности, а также предотвращение производства страной самодельных взрывных устройств. Также она отметила, что операция против Ирана направлена на получение гарантий того, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
