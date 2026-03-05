ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США располагают запасами вооружений в местах, о которых "многие в мире даже не знают".

"К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который просто так, бесплатно, передал многие из наших лучших вооружений другой стране, находящейся очень далеко, под названием Украина", - отметила Левитт.