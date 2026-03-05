Рейтинг@Mail.ru
Резолюцию об ограничении полномочий Трампа поддержал один республиканец - РИА Новости, 05.03.2026
02:47 05.03.2026
Резолюцию об ограничении полномочий Трампа поддержал один республиканец
Резолюцию об ограничении полномочий Трампа поддержал один республиканец - РИА Новости, 05.03.2026
Резолюцию об ограничении полномочий Трампа поддержал один республиканец
Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол стал единственным законодателем от Республиканской партии, поддержавшим резолюцию по ограничению военных... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
рэнд пол
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, рэнд пол, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Рэнд Пол, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Резолюцию об ограничении полномочий Трампа поддержал один республиканец

Резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране поддержал сенатор Рэнд Пол

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол
© Фото : United States Senate
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол стал единственным законодателем от Республиканской партии, поддержавшим резолюцию по ограничению военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, выяснило РИА Новости, изучив итоги голосования.
Ранее верхняя палата конгресса проголосовала против резолюции, сохранив за американским президентом право самостоятельно принимать решения в рамках операции против Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Советники Трампа торопят его объявить о победе над Ираном, пишут СМИ
Вчера, 01:48
Согласно изученной агентством базе конгресса США, сенатор Пол также бы одним из инициаторов резолюции, поддержав ее еще до вынесения на процедурное голосование.
Среди демократов также не было абсолютного единства, так как сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман присоединился к республиканским коллегами и проголосовал против резолюции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
4 марта, 23:33
 
В миреСШАИранИзраильРэнд ПолДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
