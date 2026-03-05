https://ria.ru/20260305/sportkompleks-2078751954.html
Иран сообщил о повреждении спорткомплекса от авиаудара на западе Тегерана
Иран сообщил о повреждении спорткомплекса от авиаудара на западе Тегерана - РИА Новости, 05.03.2026
Иран сообщил о повреждении спорткомплекса от авиаудара на западе Тегерана
Большой спорткомплекс на западе иранской столицы "Азади" попал под удар США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:45:00+03:00
2026-03-05T14:45:00+03:00
2026-03-05T14:45:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078676426_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_91cb33ea8b09d2e94b9950fe7bd82bcb.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078741284.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078676426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23a0ed18c660762f5390b9d97d98e7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сообщил о повреждении спорткомплекса от авиаудара на западе Тегерана
Красный полумесяц: большой спорткомплекс в Тегеране попал под удар США и Израиля