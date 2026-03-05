Рейтинг@Mail.ru
Иран сообщил о повреждении спорткомплекса от авиаудара на западе Тегерана - РИА Новости, 05.03.2026
14:45 05.03.2026
Иран сообщил о повреждении спорткомплекса от авиаудара на западе Тегерана
Большой спорткомплекс на западе иранской столицы "Азади" попал под удар США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
в мире, сша, иран, израиль, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сообщил о повреждении спорткомплекса от авиаудара на западе Тегерана

Красный полумесяц: большой спорткомплекс в Тегеране попал под удар США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiДым в Тегеране после авиаудара
Дым в Тегеране после авиаудара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым в Тегеране после авиаудара. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Большой спорткомплекс на западе иранской столицы "Азади" попал под удар США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц.
По его данным, был разрушен зал, рассчитанный на 12 тысяч человек.
"В ходе продолжающихся преступных атак США и сионистского режима в этот раз под удар попал и был разрушен зал, рассчитанный на 12 тысяч человек, расположенный на территории большого спортивного комплекса "Азади", - сообщили спасатели.
По данным иранского Красного полумесяца, удар произошел сегодня утром, разрушенным оказались общежития, принадлежащие Федерации велоспорта Ирана, а также новое здание Федерации, были выбиты стекла и других строений.
Данных о жертвах не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Поврежденное здание в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
Вчера, 14:19
 
В миреСШАИранИзраильКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
