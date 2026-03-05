Рейтинг@Mail.ru
Первый тайм матча между "Динамо" и "Спартаком" в Кубке завершился вничью - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
21:40 05.03.2026
Первый тайм матча между "Динамо" и "Спартаком" в Кубке завершился вничью
Первый тайм матча между "Динамо" и "Спартаком" в Кубке завершился вничью - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Первый тайм матча между "Динамо" и "Спартаком" в Кубке завершился вничью
Московское "Динамо" и столичный "Спартак" сыграли вничью в первом тайме первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
футбол
спорт
муми нгамале
манфред угальде
динамо москва
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
спорт, муми нгамале, манфред угальде , динамо москва, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Первый тайм матча между "Динамо" и "Спартаком" в Кубке завершился вничью

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" и столичный "Спартак" сыграли вничью в первом тайме первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча проходит в Москве на стадионе "Динамо". Счет по итогам первого тайма - 1:1. В составе "Динамо" мяч забил Муми Нгамалё (6-я минута). У "Спартака" отличился Манфред Угальде (30).
Ответная встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартака" 18 марта.
05 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Динамо Москва
5 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Муми Нгамалё
(Бителло)
67‎’‎ • Муми Нгамалё
70‎’‎ • David Ricardo
73‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
83‎’‎ • Максим Осипенко
(Бителло)
30‎’‎ • Манфред Угальде
(Роман Зобнин)
Кристофер Мартинс
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортМуми НгамалеМанфред УгальдеДинамо МоскваСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
