Вяльбе категорично ответила на вопрос о рукоприкладстве тренеров
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что считает неприемлемым рукоприкладство со стороны тренера, в лыжных гонках... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
