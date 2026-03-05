Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе категорично ответила на вопрос о рукоприкладстве тренеров
11:08 05.03.2026
Вяльбе категорично ответила на вопрос о рукоприкладстве тренеров
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что считает неприемлемым рукоприкладство со стороны тренера, в лыжных гонках... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Вяльбе категорично ответила на вопрос о рукоприкладстве тренеров

Вяльбе назвала рукоприкладство со стороны тренера неприемлемым

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что считает неприемлемым рукоприкладство со стороны тренера, в лыжных гонках такое не практикуется.
«
"В нашем виде спорта я никогда не слышала, чтобы кого-то били или оскорбляли - ни детей, ни взрослых, - отметила Вяльбе. - Если такое где-то есть, я этого не приемлю. У меня был замечательный тренер, который никогда даже не кричал. Он мог сказать так, что лучше бы, наверное, накричал. Мне кажется, настоящий талант тренера - это умение донести мысль спокойно, но так, чтобы человек понял. Я знаю, что в некоторых видах спорта бывает рукоприкладство, но для меня это неприемлемо".
Глава ФЛГР также подчеркнула, что чемпиона можно воспитать и без жестокости. "Мы с тренером прошли вместе путь с 11 лет до основной сборной, и он никогда не позволял себе ни крика, ни тем более чего-то другого", - отметила Вяльбе.
