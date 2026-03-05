МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Яровая в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
"Запад", а также другие российские группировки нанесли противнику поражение, в результате которого ВСУ в течение суток потеряли более 1215 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились 22 боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО Vampire, 11 артиллерийских орудий, 6 станций радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.
Россия вернула из украинского плена 200 военных
Вчера, 14:46
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах ВПК Украины. Также удары нанесены по местам подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средствами ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 410 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.
Наконец-то дома
Минобороны РФ сообщило, что в четверг Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию, откуда переправят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.
МИД России сообщил, что на 6 марта намечен ещё один обмен – на этот раз по формуле 300 на 300.
Очень опасная игра
Киев при поддержке некоторых спецслужб Запада готовит акцию по подрыву газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил накануне президент России Владимир Путин. Он назвал это очень опасной игрой.
В четверг он принял участие в мероприятии, посвящённом Международному женскому дню, и назвал очень суровыми условия, в которых воюют российские бойцы на СВО – они преодолевают водные преграды, спят на земле.
Президент добавил, что использование неподконтрольных России видов связи в зоне спецоперации представляет опасность для личного состава.
Без содержательных договорённостей
Глава ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил автору информационной службы "Вести Павлу Зарубину", что пока ни дата, ни место проведения возможных новых переговоров по урегулированию украинского конфликта не определены.
Содержательные договоренности, основанные на пониманиях саммита России и США на Аляске, пока не достигнуты, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что говорить о том, какие перспективы у дальнейших переговоров, трудно. В то же время, есть продвижение в гуманитарных вопросах.
Ряд стран в ЕС и НАТО делают ставку на провал переговоров между РФ, США и Украиной и подталкивают Киев к их саботажу, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. В то же время, по его словам, РФ по-прежнему ставит на успех переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пауза в переговорах по Украине сложилась по объективным причинам, США сейчас заняты другими делами. РФ же, п его словам, открыта и заинтересована, ожидает следующего раунда.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ заявил, что пора признать непрекращающиеся провокации со стороны Украины единственной реальной угрозой безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).
В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на территории Красноармейска и Димитрова в ДНР были найдены около 80 стихийных захоронений не менее чем со 100 телами мирных жителей, жестоко убитых украинскими военными.