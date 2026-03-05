МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Яровая в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

"Запад", а также другие российские группировки нанесли противнику поражение, в результате которого ВСУ в течение суток потеряли более 1215 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились 22 боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО Vampire, 11 артиллерийских орудий, 6 станций радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах ВПК Украины . Также удары нанесены по местам подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 410 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

Наконец-то дома

Минобороны РФ сообщило, что в четверг Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию , откуда переправят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

МИД России сообщил, что на 6 марта намечен ещё один обмен – на этот раз по формуле 300 на 300.

Очень опасная игра

В четверг он принял участие в мероприятии, посвящённом Международному женскому дню, и назвал очень суровыми условия, в которых воюют российские бойцы на СВО – они преодолевают водные преграды, спят на земле.

Президент добавил, что использование неподконтрольных России видов связи в зоне спецоперации представляет опасность для личного состава.

Без содержательных договорённостей

Содержательные договоренности, основанные на пониманиях саммита России и США на Аляске , пока не достигнуты, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров . Он отметил, что говорить о том, какие перспективы у дальнейших переговоров, трудно. В то же время, есть продвижение в гуманитарных вопросах.

Ряд стран в ЕС НАТО делают ставку на провал переговоров между РФ, США и Украиной и подталкивают Киев к их саботажу, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский . В то же время, по его словам, РФ по-прежнему ставит на успех переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пауза в переговорах по Украине сложилась по объективным причинам, США сейчас заняты другими делами. РФ же, п его словам, открыта и заинтересована, ожидает следующего раунда.

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ заявил, что пора признать непрекращающиеся провокации со стороны Украины единственной реальной угрозой безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).