ВС России перерезают главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 05.03.2026
ВС России перерезают главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
ВС России перерезают главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
краматорск
дружковка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
константиновка
краматорск
дружковка
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, константиновка, краматорск, дружковка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Краматорск, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России перерезают главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС РФ перерезают главную артерию снабжения гарнизона ВСУ в Константиновке, рассказал РИА Новости начальник расчета FPV самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки с позывным "Юрист".
"Перерезаем главную артерию снабжения ВСУ, которая идет до самой Константиновки. Максимум работаем на дистанцию в 50-55 километров, дотягиваемся до населенных пунктов Краматорск и Красноторка - там идет дорога снабжения непосредственно Константиновской агломерации", – сообщил "Юрист".
Боец также отметил, что ведется систематическое уничтожение пикапов и бронетехники ВСУ в районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Дружковка, через которые проходит основной маршрут снабжения Константиновки.
