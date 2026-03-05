https://ria.ru/20260305/spetsoperatsiya-2078625740.html
ВС России перерезают главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
Подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС РФ перерезают главную артерию снабжения гарнизона ВСУ в Константиновке, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:36:00+03:00
2026-03-05T02:36:00+03:00
2026-03-05T02:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
краматорск
дружковка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064295079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41865456539cf2506f9da08bd915ec0a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
краматорск
дружковка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064295079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3c113267d2a83debec870407cd7dc9c.jpg
