Тренер "Спартака" взял на себя вину за разгромное поражение от "Динамо" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
23:45 05.03.2026 (обновлено: 23:53 05.03.2026)
Тренер "Спартака" взял на себя вину за разгромное поражение от "Динамо"
Тренер "Спартака" взял на себя вину за разгромное поражение от "Динамо"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что допустил много ошибок во время первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против столичного "Динамо".
Встреча прошла в четверг на стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. "Красно-белые" провели второй официальный матч под руководством Карседо, который возглавил клуб 5 января. В первом они обыграли "Сочи" (3:2) в рамках 19-го тура чемпионата России.
«
"Мы должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Сегодня мы допустили много ошибок, и я первый, кто допустил эти ошибки. После "Сочи" у нас было на один день меньше, но это не может быть оправданием. Мы верим, что можем пройти "Динамо", надо проанализировать матч", - заявил Карседо на пресс-конференции.
"Не те результат и игра, которых мы ожидали. Мы начали плохо, но потом выровняли игру, второй тайм начали лучше соперника. Второй гол стал ключевым в этом матче. Сегодня мы были плохи на стандартах", - добавил главный тренер "Спартака".
Ответная встреча полуфинала пройдет на стадионе "Спартака" 18 марта.
