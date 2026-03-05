Советские артисты, которые воевали на стороне Германии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Советские актеры, ставшие значимой частью культурного наследия послевоенного Советского Союза, в молодости носили форму немецких военных. Почему их все же приняли обратно и какую цену они заплатили.

Судьбы прибалтийских деятелей искусства в послевоенный период часто складывались по уникальной траектории. Виктор Лоренц, будущий классик латвийского кинематографа, в годы войны был мобилизован в Латышский добровольческий легион СС. Уже после победы Советского Союза Лоренцу, как и многим его сослуживцам-сверстникам, удалось избежать высшей меры наказания.

Лоренц оказался в фильтрационном лагере в Комсомольске-на-Амуре. Амнистия 1946 года позволила ему вернуться в Ригу, где он поступил во ВГИК.

© Мосфильм (1985) Виктор Лоренц в фильме "Иди и смотри"

Лоренц стал не только востребованным актером, но и сценаристом, работавшим над фильмами, вошедшими в золотой фонд советского кино (например, "Я все помню, Ричард"). По-настоящему всесоюзную известность он приобрел как раз за роль командира карательного отряда СС в фильме Элема Климова "Иди и смотри".

В 1987 году, незадолго до распада Союза, ему было присвоено звание заслуженного артиста Латвийской ССР.

А самый высокий титул в советской иерархии искусств — звание народного артиста СССР — в 1988-м получил Харий Лиепиньш. Однако за 40 лет до триумфа он был обычным солдатом вермахта. Призванный в немецкую армию в 1943 году, Лиепиньш прошел через бои, попал в плен и был отправлен на принудительные работы в Воркуту.

© Таллинфильм (1959) Харий Лиепиньш в фильме "Озорные повороты"

Лиепиньш, как и Лоренц, попал под амнистию в 1946-м. Вернувшись в Латвию, он начал работать в Театре имени Яна Райниса, где стал ведущим актером. Советский зритель помнит его по десяткам кинокартин ("В тени смерти", "Подарки по телефону").