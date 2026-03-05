https://ria.ru/20260305/smolenskaya-oblast-2078706342.html
Минимум 70% жителей Смоленской области охватят диспансеризацией
смоленская область
василий анохин
смоленская область
диспансеризация
врачи
смоленская область
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В этом году планируется охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами не менее 70% жителей Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Анохин, руководители медучреждений и главы муниципалитетов подвели итоги работы за 2025 году и определили задачи на будущий период.
"Расширяем перечень обследований. С этого года проводим углубленную диагностику сердечно-сосудистых рисков, для женщин 21-49 лет включили тестирование на вирус папилломы человека. Впервые организовано дистанционное наблюдение пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом", — написал губернатор в своем телеграм-канале.
С текущего года в регионе ввели неинвазивное пренатальное тестирование, которое позволяет определять патологии ребенка на ранних сроках беременности. Также расширена помощь пациентам с хроническим гепатитом С. Нововведение и для семей защитников России: жены участников боевых действий могут получить психологическую помощь в медицинских учреждениях.
Кроме этого, на встрече обсуждали дальнейшее укрепление кадрового потенциала. В рамках программы "Земский доктор" в 2026 году планируется трудоустроить 79 специалистов по остродефицитным направлениям. Профессионалы, которые переезжают в муниципалитеты, получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Работников учреждений здравоохранения поддерживают, предоставляя им жилье. В нынешнем году приобретут еще 22 квартиры для медработников.
"Сохраняем меры поддержки целевиков. Они получают повышенные стипендии, также обеспечиваем их жильем. В 2026 году более 350 молодых специалистов завершат обучение и начнут работать в медицинских учреждениях региона", — подытожил Анохин.