Заветам Черчилля западные политики верны и сейчас, заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.03.2026
14:22 05.03.2026
Заветам Черчилля западные политики верны и сейчас, заявил Слуцкий
в мире, россия, сша, ссср, уинстон черчилль, леонид слуцкий (политик), иосиф сталин (джугашвили), госдума рф
В мире, Россия, США, СССР, Уинстон Черчилль, Леонид Слуцкий (политик), Иосиф Сталин (Джугашвили), Госдума РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заветам Уинстона Черчилля в его Фултонской речи западные политики верны и сейчас, и железный занавес против России, культ гегемонии коллективного Запада – все те же элементы сегодняшнего русофобского курса европейских столиц, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Знаменитой Фултонской речи Черчилля, произнесенной в Вестминстерском колледже США, 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР. В ответ советский лидер Иосиф Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.
"Заветам бывшего британского премьера в его эпохальном выступлении в Вестминстерском мужском колледже в США западные политики верны и сейчас. Железный занавес против России и культ гегемонии коллективного Запада – все те же элементы сегодняшнего русофобского курса европейских столиц", - сказал Слуцкий.
Он напомнил, что советский лидер Иосиф Сталин тогда назвал бывшего союзника по антифашистской коалиции Черчилля "поджигателем войны" и сравнил с Адольфом Гитлером. Это, по словам главы думского комитета, безусловно, было предательство и попытка сговора за спиной СССР.
"Все то же мы наблюдаем и на протяжении последних десятилетий и по окончании "холодной войны". Противостояние Запада с Россией достигло маниакальных форм, явно выходящих по своей одиозности за стандарты блокового подхода", - добавил Слуцкий.
Политик подчеркнул, что Фултонская речь Уинстона Черчилля вошла в историю как манифест "холодной войны" Запада против России, и именно тогда был дан старт блоковому противостоянию, а мир поделен на два лагеря.
"Двойные стандарты и подмена норм международного права порядком, основанном на правилах, стали фирменным стилем политики "золотого миллиарда". И именно он – причина мирового хаоса и фактически слома всех сдерживающих элементов в международных отношениях", - отметил он.
Слуцкий считает, что поэтому никому не стоит забывать о фултонской речи Черчилля и ее исторических уроках, и помнить, что только бескомпромиссная защита национальных интересов и суверенитета России – основа безопасности страны.
В миреРоссияСШАСССРУинстон ЧерчилльЛеонид Слуцкий (политик)Иосиф Сталин (Джугашвили)Госдума РФ
 
 
