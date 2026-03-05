Заветам Черчилля западные политики верны и сейчас, заявил Слуцкий

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заветам Уинстона Черчилля в его Фултонской речи западные политики верны и сейчас, и железный занавес против России, культ гегемонии коллективного Запада – все те же элементы сегодняшнего русофобского курса европейских столиц, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Знаменитой Фултонской речи Черчилля , произнесенной в Вестминстерском колледже США , 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР . В ответ советский лидер Иосиф Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.

"Заветам бывшего британского премьера в его эпохальном выступлении в Вестминстерском мужском колледже в США западные политики верны и сейчас. Железный занавес против России и культ гегемонии коллективного Запада – все те же элементы сегодняшнего русофобского курса европейских столиц", - сказал Слуцкий

Он напомнил, что советский лидер Иосиф Сталин тогда назвал бывшего союзника по антифашистской коалиции Черчилля "поджигателем войны" и сравнил с Адольфом Гитлером . Это, по словам главы думского комитета, безусловно, было предательство и попытка сговора за спиной СССР.

"Все то же мы наблюдаем и на протяжении последних десятилетий и по окончании "холодной войны". Противостояние Запада с Россией достигло маниакальных форм, явно выходящих по своей одиозности за стандарты блокового подхода", - добавил Слуцкий.

Политик подчеркнул, что Фултонская речь Уинстона Черчилля вошла в историю как манифест "холодной войны" Запада против России, и именно тогда был дан старт блоковому противостоянию, а мир поделен на два лагеря.

"Двойные стандарты и подмена норм международного права порядком, основанном на правилах, стали фирменным стилем политики "золотого миллиарда". И именно он – причина мирового хаоса и фактически слома всех сдерживающих элементов в международных отношениях", - отметил он.