https://ria.ru/20260305/ski-alpinizm-2078720723.html
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
Россияне Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян выиграли бронзовые медали в эстафете на чемпионате Европы по ски‑альпинизму среди юниоров на горнолыжном курорте... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T13:15:00+03:00
2026-03-05T13:15:00+03:00
2026-03-05T13:15:00+03:00
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928788150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e06e17331840927755522d98101e253c.jpg
https://ria.ru/20260304/filippov-2078476210.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928788150_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_6c449a7e9a4b0d9904126a9182fa7339.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ски-альпинизм
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
Россияне Пшеничная и Елчян завоевали бронзу на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян выиграли бронзовые медали в эстафете на чемпионате Европы по ски‑альпинизму среди юниоров на горнолыжном курорте Шахдаг (Азербайджан).
Пшеничная и Елчян, которые выступали под российским флагом, продемонстрировали результат 48 минут 38 секунд. Первыми стали немецкие спортсмены Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер (40.11,1). Второе место заняли испанцы Эмма Богонес и Арон Альварес (45.06,9).
Чемпионат Европы завершится 8 марта. Российские юниоры принимают участие в соревнованиях с флагом и гимном.
В среду россиянин Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы по ски-альпинизму, выступая на соревнованиях в нейтральном статусе.