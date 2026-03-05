Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян выиграли бронзовые медали в эстафете на чемпионате Европы по ски‑альпинизму среди юниоров на горнолыжном курорте Шахдаг (Азербайджан).

Пшеничная и Елчян, которые выступали под российским флагом, продемонстрировали результат 48 минут 38 секунд. Первыми стали немецкие спортсмены Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер (40.11,1). Второе место заняли испанцы Эмма Богонес и Арон Альварес (45.06,9).

Чемпионат Европы завершится 8 марта. Российские юниоры принимают участие в соревнованиях с флагом и гимном.