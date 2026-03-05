Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
13:15 05.03.2026
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
Россияне Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян выиграли бронзовые медали в эстафете на чемпионате Европы по ски‑альпинизму среди юниоров на горнолыжном курорте... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
ски-альпинизм
2026
Ски-альпинизм
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму

© РИА Новости / Андрей ВаренковСоревнования по ски-альпинизму
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян выиграли бронзовые медали в эстафете на чемпионате Европы по ски‑альпинизму среди юниоров на горнолыжном курорте Шахдаг (Азербайджан).
Пшеничная и Елчян, которые выступали под российским флагом, продемонстрировали результат 48 минут 38 секунд. Первыми стали немецкие спортсмены Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер (40.11,1). Второе место заняли испанцы Эмма Богонес и Арон Альварес (45.06,9).
Чемпионат Европы завершится 8 марта. Российские юниоры принимают участие в соревнованиях с флагом и гимном.
В среду россиянин Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы по ски-альпинизму, выступая на соревнованиях в нейтральном статусе.
Ски-альпинист Филиппов должен был взять золото еще на ОИ, считает Пятницин
