Сийярто высказался об угрозах Зеленского в адрес Орбана
19:56 05.03.2026 (обновлено: 20:03 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/siyyarto-2078851348.html
Сийярто высказался об угрозах Зеленского в адрес Орбана
2026-03-05T19:56:00+03:00
2026-03-05T20:03:00+03:00
Сийярто высказался об угрозах Зеленского в адрес Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заявив, что такова украинская "культура", и возмутившись тем, что подобную страну хотят принять в ЕС.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Венгрии высказались об угрозах Зеленского
Вчера, 18:37
"Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская "культура", этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что "никто не может угрожать Венгрии и венгерскому премьер-министру" или шантажировать Венгрию только потому, что Будапешт не хочет финансировать конфликт на Украине и платить более высокие цены за энергоносители из-за Киева.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе
Вчера, 18:55
 
ЕвросоюзВ миреВенгрияУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
