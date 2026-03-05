РИМ, 5 мар – РИА Новости. Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" и поставок российских энергоресурсов в Европу указывает на противоречия в энергетической политике Евросоюза, считает лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.

Трубопровод "Дружба", отметил он, не только был остановлен, но и подвергся атаке несколько месяцев назад со стороны украинцев.