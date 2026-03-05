https://ria.ru/20260305/situatsija-2078835349.html
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат - РИА Новости, 05.03.2026
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат
Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" и поставок российских энергоресурсов в Европу указывает на противоречия в энергетической политике Евросоюза, считает лидер РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:26:00+03:00
2026-03-05T18:26:00+03:00
2026-03-05T18:26:00+03:00
в мире
украина
словакия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg
https://ria.ru/20260305/orban-2078809002.html
https://ria.ru/20260305/es-2078731217.html
украина
словакия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e978289ca8b37da653d47a8702bbd27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, европа
В мире, Украина, Словакия, Европа
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат
Евродепутат Ванначчи: ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в Европе
РИМ, 5 мар – РИА Новости. Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" и поставок российских энергоресурсов в Европу указывает на противоречия в энергетической политике Евросоюза, считает лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.
"Стоит задуматься о внутренних противоречиях этой Европы
, которая пытается представить себя единой, монолитной и выступающей в унисон по ряду позиций",- заявил он на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме
.
Трубопровод "Дружба", отметил он, не только был остановлен, но и подвергся атаке несколько месяцев назад со стороны украинцев.
"И, что любопытно, через ту же инфраструктуру нефть и газ в итоге получают и на Украине
, которая примерно на 70% закупала свои углеводороды в России
. И это несмотря на то, что экономика страны основана на субсидиях европейцев, которые, напротив, хотели бы ввести эмбарго на российский газ и углеводороды", - сказал Ванначчи.
По его мнению, такая ситуация демонстрирует внутренние противоречия внутри Евросоюза.
Киев
остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию
и Венгрию
27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их скорого возобновления, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.