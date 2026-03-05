Рейтинг@Mail.ru
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат
18:26 05.03.2026
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат - РИА Новости, 05.03.2026
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат
Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" и поставок российских энергоресурсов в Европу указывает на противоречия в энергетической политике Евросоюза, считает лидер РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:26:00+03:00
2026-03-05T18:26:00+03:00
в мире
украина
словакия
европа
украина
словакия
европа
в мире, украина, словакия, европа
В мире, Украина, Словакия, Европа
Ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в ЕС, считает евродепутат

Евродепутат Ванначчи: ситуация вокруг "Дружбы" показывает противоречия в Европе

РИМ, 5 мар – РИА Новости. Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" и поставок российских энергоресурсов в Европу указывает на противоречия в энергетической политике Евросоюза, считает лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.
"Стоит задуматься о внутренних противоречиях этой Европы, которая пытается представить себя единой, монолитной и выступающей в унисон по ряду позиций",- заявил он на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
Вчера, 17:01
Трубопровод "Дружба", отметил он, не только был остановлен, но и подвергся атаке несколько месяцев назад со стороны украинцев.
"И, что любопытно, через ту же инфраструктуру нефть и газ в итоге получают и на Украине, которая примерно на 70% закупала свои углеводороды в России. И это несмотря на то, что экономика страны основана на субсидиях европейцев, которые, напротив, хотели бы ввести эмбарго на российский газ и углеводороды", - сказал Ванначчи.
По его мнению, такая ситуация демонстрирует внутренние противоречия внутри Евросоюза.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их скорого возобновления, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: ЕС может помочь Украине в ремонте нефтепровода "Дружба"
Вчера, 13:55
 
В миреУкраинаСловакияЕвропа
 
 
