Ряд стран из корысти нарушают целостность других, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.03.2026
15:10 05.03.2026
Ряд стран из корысти нарушают целостность других, заявил Шойгу
Ряд стран из корысти нарушают целостность других, заявил Шойгу
Отдельные страны, руководствуясь исключительно узкокорыстными целями, нарушают территориальную целостность суверенных государств, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 05.03.2026
2026
Ряд стран из корысти нарушают целостность других, заявил Шойгу

Шойгу: ряд стран из корысти нарушают территориальную целостность других

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на пленарном заседании XIII встречи секретарей Cоветов безопасности государств — участников СНГ в Москве
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на пленарном заседании XIII встречи секретарей Cоветов безопасности государств — участников СНГ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отдельные страны, руководствуясь исключительно узкокорыстными целями, нарушают территориальную целостность суверенных государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря об ударах по Ирану.
"Отдельные страны, руководствуясь исключительно узкокорыстными целями, нарушают территориальную целостность суверенных государств", - сказал он журналистам.
 
