Ряд стран из корысти нарушают целостность других, заявил Шойгу
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отдельные страны, руководствуясь исключительно узкокорыстными целями, нарушают территориальную целостность суверенных государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря об ударах по Ирану.
"Отдельные страны, руководствуясь исключительно узкокорыстными целями, нарушают территориальную целостность суверенных государств", - сказал он журналистам.