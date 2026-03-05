Рейтинг@Mail.ru
Россия считает разрастание конфликта в Иране недопустим, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.03.2026
14:59 05.03.2026
Россия считает разрастание конфликта в Иране недопустим, заявил Шойгу
Россия считает разрастание конфликта вокруг Ирана и рост жертв среди мирного населения категорически недопустимыми, заявил журналистам секретарь Совета... РИА Новости, 05.03.2026
2026
Россия считает разрастание конфликта в Иране недопустим, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия считает разрастание конфликта вокруг Ирана и рост жертв среди мирного населения категорически недопустимыми, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Считаем разрастание конфликта (в Иране - ред.) и рост жертв среди мирного населения категорически недопустимыми", - сказал Шойгу.
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением правом
