ООН не имеет того голоса, который был 20 лет назад, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.03.2026
14:31 05.03.2026
ООН не имеет того голоса, который был 20 лет назад, заявил Шойгу
ООН не имеет того голоса, который был 20 лет назад, заявил Шойгу
При решении иранской проблематики ООН сегодня не имеет того голоса, который был еще 20 лет назад, заявил журналистам в четверг секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:31:00+03:00
2026-03-05T14:31:00+03:00
в мире
россия
иран
сергей шойгу
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061030268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61e6998fe3ade1701285cab2e633fd0d.jpg
россия
иран
2026
в мире, россия, иран, сергей шойгу, оон
В мире, Россия, Иран, Сергей Шойгу, ООН
ООН не имеет того голоса, который был 20 лет назад, заявил Шойгу

Шойгу: у ООН уже нету того голоса, который был 20 лет назад

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. При решении иранской проблематики ООН сегодня не имеет того голоса, который был еще 20 лет назад, заявил журналистам в четверг секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня уже Организация объединенных наций не имеет того голоса, который она имела 15-20 лет назад", - сказал Шойгу, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
 
