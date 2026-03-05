https://ria.ru/20260305/shoygu-2078745638.html
ООН не имеет того голоса, который был 20 лет назад, заявил Шойгу
При решении иранской проблематики ООН сегодня не имеет того голоса, который был еще 20 лет назад, заявил журналистам в четверг секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:31:00+03:00
2026-03-05T14:31:00+03:00
2026-03-05T14:31:00+03:00
в мире
россия
иран
сергей шойгу
оон
россия
иран
ООН не имеет того голоса, который был 20 лет назад, заявил Шойгу
