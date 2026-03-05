https://ria.ru/20260305/shojgu-2078745500.html
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением правом
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением правом - РИА Новости, 05.03.2026
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением правом
Удары по Ирану являются беспрецедентным пренебрежением международным правом, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:31:00+03:00
2026-03-05T14:31:00+03:00
2026-03-05T14:31:00+03:00
сергей шойгу
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_0:151:2848:1753_1920x0_80_0_0_ea335e3bfcc02b08a73580dc839ad198.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078743444.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05be0d2050c5e6417118ac3dd50a6491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Сергей Шойгу, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением правом
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением международным правом