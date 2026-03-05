Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением правом - РИА Новости, 05.03.2026
14:31 05.03.2026
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением правом
Удары по Ирану являются беспрецедентным пренебрежением международным правом, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:31:00+03:00
2026-03-05T14:31:00+03:00
сергей шойгу
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сергей шойгу, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Сергей Шойгу, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
© РИА Новости / Станислав Красильников
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Удары по Ирану являются беспрецедентным пренебрежением международным правом, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Мы имеем дело с совершенно беспрецедентным пренебрежением всем международным правом, которое писалось после Первой и Второй мировой войны", - сказал Шойгу.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
Вчера, 14:24
 
Сергей ШойгуВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
