В Саратове экс-чиновника осудили за гибель женщины из-за упавшей остановки
В Саратове экс-чиновника осудили за гибель женщины из-за упавшей остановки
05.03.2026
САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил бывшего чиновника районной администрации к двум годам принудительных работ по делу о халатности за гибель женщины из-за упавшей остановки, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно сообщению, вечером 21 ноября 2024 года у дома № 20 по улице Буровой в Ленинском районе Саратова
на 46-летнюю женщину опрокинулся остановочный павильон, она получила травмы, несовместимые с жизнью. На скамье подсудимых по делу о халатности оказался экс-начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства районной администрации Кирилл Ганин.
"Суд признал Ганина К.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ
, и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 2 года", - уточнили в суде.
Суд установил, что бывший чиновник не организовывал проверок остановочных павильонов и не ставил главу администрации в известность о необходимости их замены. Согласно экспертному заключению, причиной трагедии стал неправильный монтаж конструкций и нарушение сроков эксплуатации остановки
Уточняется, что Ганин свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.