Рейтинг@Mail.ru
В Саратове экс-чиновника осудили за гибель женщины из-за упавшей остановки
16:03 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/saratov-2078784899.html
В Саратове экс-чиновника осудили за гибель женщины из-за упавшей остановки
В Саратове экс-чиновника осудили за гибель женщины из-за упавшей остановки - РИА Новости, 05.03.2026
В Саратове экс-чиновника осудили за гибель женщины из-за упавшей остановки
Ленинский районный суд Саратова приговорил бывшего чиновника районной администрации к двум годам принудительных работ по делу о халатности за гибель женщины...
происшествия
саратов
ленинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
происшествия, саратов, ленинский район, россия
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Россия
В Саратове экс-чиновника осудили за гибель женщины из-за упавшей остановки

В Саратове экс-чиновник получил два года работ по делу о халатности

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил бывшего чиновника районной администрации к двум годам принудительных работ по делу о халатности за гибель женщины из-за упавшей остановки, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно сообщению, вечером 21 ноября 2024 года у дома № 20 по улице Буровой в Ленинском районе Саратова на 46-летнюю женщину опрокинулся остановочный павильон, она получила травмы, несовместимые с жизнью. На скамье подсудимых по делу о халатности оказался экс-начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства районной администрации Кирилл Ганин.
"Суд признал Ганина К.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 2 года", - уточнили в суде.
Суд установил, что бывший чиновник не организовывал проверок остановочных павильонов и не ставил главу администрации в известность о необходимости их замены. Согласно экспертному заключению, причиной трагедии стал неправильный монтаж конструкций и нарушение сроков эксплуатации остановки
Уточняется, что Ганин свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства мальчика
6 февраля, 19:20
 
