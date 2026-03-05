Рейтинг@Mail.ru
Петербург вошел в число лидеров несырьевого неэнергетического экспорта
17:22 05.03.2026
Петербург вошел в число лидеров несырьевого неэнергетического экспорта
Петербург вошел в число лидеров несырьевого неэнергетического экспорта
Санкт-Петербург уверенно укрепляет свои позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте, вырвавшись по этому показателю в лидеры, заявила генеральный директор... РИА Новости, 05.03.2026
экономика
санкт-петербург
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
александр беглов
вероника никишина
санкт-петербург
2026
Новости
Экономика, Санкт-Петербург, Российский экспортный центр (РЭЦ), Росэксимбанк, Александр Беглов, Вероника Никишина
Петербург вошел в число лидеров несырьевого неэнергетического экспорта

РЭЦ: Петербург вошел в число лидеров несырьевого неэнергетического экспорта

Вид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург уверенно укрепляет свои позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте, вырвавшись по этому показателю в лидеры, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
5 марта состоялось первое в 2026 году заседание Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга. Мероприятие открыли Вероника Никишина и глава региона Александр Беглов.
"Сегодня, как никогда, от сырьевого неэнергетического экспорта зависит благополучие и экономическая стабильность нашей страны и всех регионов, включая Санкт-Петербург. Я считаю, что экспортеры совершают гражданский подвиг, продолжая работу в условиях жесточайшего санкционного давления", - заявила глава РЭЦ на открытии мероприятия.
Санкт-Петербург уверенно укрепляет свои позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) и остается одним из ключевых экспортных регионов страны. По итогам 2025 года ННЭ города вырос более чем на 15%. Устойчивый спрос на петербургскую продукцию отмечается в Турции, Белоруссии, Индии, Китае, странах Ближнего Востока и Африки. Идет активное освоение новых рынков. Важную роль в этом росте играет системная поддержка экспортеров: объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта Санкт-Петербурга за год увеличился в 3,5 раза и превысил 216 млрд рублей. Компании города активно используют как финансовые инструменты, так и возможности продвижения под национальным брендом "Сделано в России" — через международные выставки, национальные павильоны и маркетплейсы.
Тесное взаимодействие с правительством Санкт-Петербурга и дальнейшее развитие мер поддержки позволит и дальше наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и усиливать позиции города на внешних рынках.
Санкт-Петербург среди регионов РФ занимает второе место по объему экспорта и 4-е место по ННЭ. Сегодня регион активно развивает важнейший вектор отечественных высокотехнологичных отраслей: БПЛА, электроника, машиностроение, ИТ-решения, фарминдустрия и медицинская техника, биотехнологии. Город имеет четко выстроенную, эффективную инфраструктуру, что по сути является фундаментом для работы с экспортерами – регион относится к лидерам по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта (26-е место) и эффективности работы Центра поддержки экспорта (14-е место).
При этом региональный бизнес демонстрирует высокую вовлеченность в экспорт. Всего в выставках и бизнес-миссиях при поддержке РЭЦ за период с начала 2025 года по февраль 2026 года приняло участие 73 компании в 16 странах.
Растет как количество петербургских компаний, которые пользуются услугами РЭЦ, так и объемы поддержанного Группой РЭЦ экспорта. В 2026 году Центр готов продолжить активное взаимодействие с экспортерами города, помогая компаниям расти и расширять географию своего присутствия и способствуя росту несырьевого неэнергетического экспорта.
Модель развития экспорта, выстроенная в Санкт-Петербурге, может быть тиражирована на все регионы, сочетая в себе инфраструктуру и грамотные управленческие решения, сильный бизнес с узнаваемыми брендами, а самое главное – понятный и измеримый результат в виде экспортных объемов.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
Экономика Санкт-Петербург Российский экспортный центр (РЭЦ) Росэксимбанк Александр Беглов Вероника Никишина
 
 
