В США легкомоторный самолет упал на жилые дома
В США легкомоторный самолет упал на жилые дома - РИА Новости, 05.03.2026
В США легкомоторный самолет упал на жилые дома
Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал на жилые дома в Финиксе в штате Аризона, пострадали три человека, сообщают авиавласти и местные спасательные службы.
В США легкомоторный самолет упал на жилые дома
В Аризоне легкомоторный самолет упал на жилые дома
НЬЮ-ЙОРК, 5 мар – РИА Новости. Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал на жилые дома в Финиксе в штате Аризона, пострадали три человека, сообщают авиавласти и местные спасательные службы.
"На борту находились два человека", – сообщает федеральное управление гражданской авиации (FAA).
Причину ЧП ведомство пока не раскрывает.
Судя по обнародованным в соцсетях кадрах, самолет "приземлился" на заднем дворе одного из участков.
Представитель местной пожарной службы Тодд Келлер сообщил, что "в больницу были доставлены три человека": находившиеся на борту самолета инструктор и обучающийся, а также житель одного из поврежденных домов.
Авиавласти сообщили, что ведут расследование инцидента.
Инцидент произошел 4 марта.