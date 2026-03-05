В США легкомоторный самолет упал на жилые дома

НЬЮ-ЙОРК, 5 мар – РИА Новости. Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал на жилые дома в Финиксе в штате Аризона, пострадали три человека, сообщают авиавласти и местные спасательные службы.

"На борту находились два человека", – сообщает федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Причину ЧП ведомство пока не раскрывает.

Судя по обнародованным в соцсетях кадрах, самолет "приземлился" на заднем дворе одного из участков.

Представитель местной пожарной службы Тодд Келлер сообщил, что "в больницу были доставлены три человека": находившиеся на борту самолета инструктор и обучающийся, а также житель одного из поврежденных домов.

Авиавласти сообщили, что ведут расследование инцидента.