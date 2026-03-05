Рейтинг@Mail.ru
22:53 05.03.2026
В США легкомоторный самолет упал на жилые дома
Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал на жилые дома в Финиксе в штате Аризона, пострадали три человека, сообщают авиавласти и местные спасательные службы.
2026-03-05T22:53:00+03:00
2026-03-05T22:56:00+03:00
В США легкомоторный самолет упал на жилые дома

В Аризоне легкомоторный самолет упал на жилые дома

НЬЮ-ЙОРК, 5 мар – РИА Новости. Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал на жилые дома в Финиксе в штате Аризона, пострадали три человека, сообщают авиавласти и местные спасательные службы.
"На борту находились два человека", – сообщает федеральное управление гражданской авиации (FAA).
