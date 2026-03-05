Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
14:14 05.03.2026
"Салават Юлаев" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина
"Салават Юлаев" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина
Уфимский "Салават Юлаев" нанес поражение хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Хоккей, Амур, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина

"Салават Юлаев" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина, обыграв "Амур"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" нанес поражение хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Встреча, которая прошла в четверг в Хабаровске, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Артём Пименов (14-я минута), Егор Сучков (28), Евгений Кузнецов (40) и Девин Броссо (59). В составе хозяев отличился Данил Юртайкин (19).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 марта 2026 • начало в 12:00
Завершен
Амур
1 : 4
Салават Юлаев
18:15 • Данил Юртайкин
(Andrei Krutov, Егор Воронков)
13:35 • Артем Пименов
(Данил Алалыкин, Сергей Варлов)
07:06 • Егор Сучков
(Шелдон Ремпал, Семен Вязовой)
19:11 • Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
18:19 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родвальд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Салават Юлаев" с 70 очками идет на пятой позиции в таблице Восточной конференции и до конца регулярного чемпионата уже не опустится ниже восьмого места, гарантирующего участие в плей-офф. "Амур" (55 баллов) располагается на девятом месте на Востоке. 7 марта команды вновь сыграют друг с другом в Хабаровске.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
ХоккейАмурСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
