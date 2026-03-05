"Салават Юлаев" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" нанес поражение хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Встреча, которая прошла в четверг в Хабаровске, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Артём Пименов (14-я минута), Егор Сучков (28), Евгений Кузнецов (40) и Девин Броссо (59). В составе хозяев отличился Данил Юртайкин (19).

"Салават Юлаев" с 70 очками идет на пятой позиции в таблице Восточной конференции и до конца регулярного чемпионата уже не опустится ниже восьмого места, гарантирующего участие в плей-офф. "Амур" (55 баллов) располагается на девятом месте на Востоке. 7 марта команды вновь сыграют друг с другом в Хабаровске.