Замдиректора "Эвоген" Олеся Сагайдак: генетика – это настоящее искусство

Московская школа современного искусства (MSCA) и компания "Эвоген" объявили прием заявок на участие в творческой лаборатории, в рамках которой будут созданы художественные произведения на тему генетики. Работы финалистов представят на выставке в Москве. О целях проекта, критериях отбора кандидатов и работе в рамках творческой лаборатории в интервью РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора "Эвоген" Олеся Сагайдак. Беседовала Анастасия Савина.

– Олеся, насколько мне известно, в России проект по синтезу генетики и искусства проводится впервые. Как вашей команде пришла идея их соединить?

– Этот проект возник случайно на одном из совещаний по другой тематике. Мы с друзьями-партнерами просто оказались в нужное время, а уже в нужном месте оказались нужные люди, заинтересованные как в генетике, так и в искусстве. Потом мы с куратором проекта Анной Кириковой тщательно проработали и собрали проект в том виде, в котором он запущен сейчас.

– В чем заключается главная идея проекта?

– Наша идея в том, что генетика и искусство – это два кода, которые передаются нам по наследству из прошлого и уйдут с нами и нашими детьми в будущее: код здоровья и культурный код. Но что произойдет, если соединить их в единый "код жизни"? В этом проекте художники получат возможность переосмыслить новую для себя сферу, а генетики – взглянуть на науку через призму творчества.

– Почему вы решили выбрать именно генетику для творческой лаборатории?

– Во-первых, потому что генетика – это красиво. С биологической точки зрения это настоящее искусство. Достаточно посмотреть, как устроена ДНК, как функциональность живых систем закодирована всего в нескольких "буквах" – тех самых нуклеотидах. А во-вторых, генетика – это наша сфера. Мы живем ею каждый день, и нам есть чем поделиться: опытом, знаниями и, конечно, вдохновением. Хочется посмотреть на знакомый мир глазами художников и вдруг увидеть в нем что-то новое.

– Генетика порождает много споров – от ГМО до редактирования генома человека. Планируете ли вы затрагивать эти острые темы? Если да, то как?

– В генетике много спорных с этической точки зрения вопросов, и мы обязательно покажем художникам разные стороны достижений науки. Но в то же время мы считаем своим долгом развеивать вредные мифы о генетике. Генетическая грамотность населения – одна из ценностей нашей компании.

– По каким критериям вы будете оценивать работы, которые в итоге будут показаны на групповой выставке?

– Мы не хотели задавать жесткие критерии отбора, мы ищем тех, кто готов мыслить широко, вне рамок установленных шаблонов. Кто увлечен наукой в разных ее проявлениях. На выставку будут отбираться работы по оригинальности, художественному достоинству и силе художественного высказывания. Нам интересно собрать групповой выставочный проект из разных направлений современного искусства. Интересен "живой" процесс обмена мыслями, визуалом. За высокую степень художественной составляющей будет отвечать профессиональная команда во главе с куратором проекта Анной Кириковой, директором MSCA Михаилом Левиным и другими членами жюри.

– Как вы считаете, с какими сложностями могут столкнуться участники творческой лаборатории при попытке перевести научные концепции на язык искусства?

– Я думаю, что самое сложное –это оторваться от стереотипов, мифов и рамок, которыми мы привыкли мыслить, говоря о генетике и о том, к чему она нас приведет.

– Что может помочь художникам в осмыслении генетики в художественной части своих работ? Что будет доступно участникам в генетической лаборатории компании "Эвоген"? Это будет "экскурсия" или полноценное погружение с участием в экспериментах?

– В этом художникам и должна помочь творческая лаборатория, на которой будут как практические занятия, так и дискуссии с ведущими специалистами в сфере генетики и биоэтики и экспертами из сферы культуры и искусства. С самой формулировкой и последующим художественным осмыслением нам помогут философы, кураторы, художники.

– Разрешено ли участникам использовать живые системы в своих арт‑проектах, например, бактерии, клеточные культуры или растения? Если да, то какие виды биоматериалов разрешены? Есть ли какие-то ограничения?

– Мы не ограничиваем художников в медиумах, возможно также создание и биоарта. Возможность создания каждого из таких произведений будет обсуждаться индивидуально с учетом возможностей лаборатории и требований безопасности.

– Видите ли вы потенциал для развития подобных инициатив? Какую еще научную область было бы интересно рассмотреть с точки зрения искусства?