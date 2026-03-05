https://ria.ru/20260305/saburov-2078651848.html
Юрист оценила шансы Сабурова обжаловать запрет на въезд в Россию
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. У комика Нурлана Сабурова есть еще два месяца, чтобы обжаловать решение о запрете на въезд в Россию, при этом шансы на отмену решения крайне низкие, рассказала РИА Новости юрист Елена Ермохина.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию
на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан
. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова
, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.
"Нурлан Сабуров имеет полное право обжаловать 50-летний запрет на въезд в Россию, введённый по п. 1 ч. 1 ст. 25.8 ФЗ № 114-ФЗ и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ за миграционные, налоговые нарушения и публичные высказывания. Процедура начинается с досудебной жалобы в ГУВМ МВД, затем - административный иск в районный суд по ст. 219 КАС РФ в течение 3 месяцев", - сказала юрист.
Она добавила, что шансы на отмену низкие - около 10-20% по судебной практике ВС РФ.
По ее словам, суды строго подходят к делам о национальной безопасности.
"Успех возможен при доказательствах процессуальных ошибок, отсутствия угрозы или изменении обстоятельств (ст. 25.10 Закона №114-ФЗ), например, публичных заявлениях о лояльности, как у Сабурова", - заключила она.