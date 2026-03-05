Рейтинг@Mail.ru
Рожков: россияне будут стремиться к тому, чтобы на Паралимпиаде звучал гимн - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
14:28 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/rozhkov-2078744367.html
Рожков: россияне будут стремиться к тому, чтобы на Паралимпиаде звучал гимн
2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены будут стремиться к тому, чтобы на Паралимпиаде в Италии звучал гимн и поднимался флаг страны.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Россияне выступят на соревнованиях с флагом и гимном.
"Мы считаем, что некорректно делать какие-то прогнозы по занятым местам, медалям. Самое главное для ребят, чтобы они достойно представляли нашу страну, чтобы мир видел, что паралимпийский спорт достойно развивается в нашей стране. Наши паралимпийцы - титулованные спортсмены, они будут стремиться показать достойные результаты. У нас впервые с 2014 года, если ребята завоюют соответствующие медали, будет звучать наш гимн, будет подниматься наш флаг. Ребята будут к этому стремиться", - сказал журналистам глава миссии сборной команды России на Паралимпийских играх.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. На Играх выступят шесть российских параатлетов.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Российские горнолыжники провели официальную тренировку на Паралимпиаде
4 марта, 22:09
 
