Рожков: россияне будут стремиться к тому, чтобы на Паралимпиаде звучал гимн

"Мы считаем, что некорректно делать какие-то прогнозы по занятым местам, медалям. Самое главное для ребят, чтобы они достойно представляли нашу страну, чтобы мир видел, что паралимпийский спорт достойно развивается в нашей стране. Наши паралимпийцы - титулованные спортсмены, они будут стремиться показать достойные результаты. У нас впервые с 2014 года, если ребята завоюют соответствующие медали, будет звучать наш гимн, будет подниматься наш флаг. Ребята будут к этому стремиться", - сказал журналистам глава миссии сборной команды России на Паралимпийских играх.