Рожков: россияне будут стремиться к тому, чтобы на Паралимпиаде звучал гимн

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены будут стремиться к тому, чтобы на Паралимпиаде в Италии звучал гимн и поднимался флаг страны.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Россияне выступят на соревнованиях с флагом и гимном.
«
"Мы считаем, что некорректно делать какие-то прогнозы по занятым местам, медалям. Самое главное для ребят, чтобы они достойно представляли нашу страну, чтобы мир видел, что паралимпийский спорт достойно развивается в нашей стране. Наши паралимпийцы - титулованные спортсмены, они будут стремиться показать достойные результаты. У нас впервые с 2014 года, если ребята завоюют соответствующие медали, будет звучать наш гимн, будет подниматься наш флаг. Ребята будут к этому стремиться", - сказал журналистам глава миссии сборной команды России на Паралимпийских играх.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. На Играх выступят шесть российских параатлетов.