США не ответили на идею Путина о взносе в Совет мира, заявил Лавров

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получила ответа США на предложение президента РФ Владимира Путина о готовности России направить один миллиард долларов в "Совет мира" из числа замороженных средств.
"Миллиард долларов из замороженных в США наших резервов, об этом объявил президент РФ Владимир Путин, мы уведомили об этом американскую сторону отдельной нотой, направляем на решение вопросов жилья, социальных объектов, восстановление гражданской инфраструктуры, на решение всех тех вопросов, которые позволят палестинцам вернуться (в Газу - ред.). Кстати, на нашу официальную ноту, вслед за заявлением Владимира Путина, ответа пока нет. Мы пару раз напомнили, но они не реагируют", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
15 февраля, 19:37