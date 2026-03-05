Рейтинг@Mail.ru
Россиянка пострадала при падении с четвертого этажа гостиницы на Пхукете
10:11 05.03.2026 (обновлено: 11:11 05.03.2026)
Россиянка пострадала при падении с четвертого этажа гостиницы на Пхукете
Российская туристка, приехавшая отдыхать на таиландский остров Пхукет, получила травмы, в том числе черепно-мозговую, при падении в среду с четвертого этажа...
пхукет (остров)
россия
происшествия
Россиянка пострадала при падении с четвертого этажа гостиницы на Пхукете

Машина скорой медицинской помощи в Таиланде
БАНГКОК, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка, приехавшая отдыхать на таиландский остров Пхукет, получила травмы, в том числе черепно-мозговую, при падении в среду с четвертого этажа гостиницы, сообщает в четверг новостной портал Phuket News со ссылкой на полицию острова.
"Пятидесятитрехлетняя туристка из России получила травмы, в том числе травму головы, при падении с балкона четвертого этажа одной из гостиниц в районе Патонг на Пхукете и была доставлена в больницу", - сообщает портал.
Россиянка упала на второй этаж гостиницы, где ее нашли спасатели, вызванные персоналом отеля, и оказали первую помощь. Гражданка РФ получила травму головы. Также на ее правой ноге, правой руке и правом боку спасатели обнаружили ссадины и гематомы, однако на месте не смогли подтвердить наличие переломов, говорится в сообщении. Россиянка была доставлена сначала в больницу района Патонг, а оттуда после врачебного осмотра – в лучше оборудованную больницу "Ватчира Пхукет", сообщает портал.
Женщина упала с балкона вечером в среду, в тот же день, когда прилетела на отдых вместе с супругом, говорится в сообщении.
По данным полиции, супруг россиянки рассказал следствию, что вечером вместе с женой они решили отметить начало отдыха, употребили алкогольные напитки в номере, а затем поссорились, и женщина ушла посидеть на балкон.
Phuket News сообщает, что полиция ведет расследование, допрашивая персонал гостиницы и просматривая записи камер наблюдения. Никаких подозрений и обвинений следствием пока не предъявлено, говорится в сообщении.
