Россиянка пострадала при падении с четвертого этажа гостиницы на Пхукете

БАНГКОК, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка, приехавшая отдыхать на таиландский остров Пхукет, получила травмы, в том числе черепно-мозговую, при падении в среду с четвертого этажа гостиницы, сообщает в четверг Российская туристка, приехавшая отдыхать на таиландский остров Пхукет, получила травмы, в том числе черепно-мозговую, при падении в среду с четвертого этажа гостиницы, сообщает в четверг новостной портал Phuket News со ссылкой на полицию острова.

"Пятидесятитрехлетняя туристка из России получила травмы, в том числе травму головы, при падении с балкона четвертого этажа одной из гостиниц в районе Патонг на Пхукете и была доставлена в больницу", - сообщает портал.

Россиянка упала на второй этаж гостиницы, где ее нашли спасатели, вызванные персоналом отеля, и оказали первую помощь. Гражданка РФ получила травму головы. Также на ее правой ноге, правой руке и правом боку спасатели обнаружили ссадины и гематомы, однако на месте не смогли подтвердить наличие переломов, говорится в сообщении. Россиянка была доставлена сначала в больницу района Патонг, а оттуда после врачебного осмотра – в лучше оборудованную больницу "Ватчира Пхукет", сообщает портал.

Женщина упала с балкона вечером в среду, в тот же день, когда прилетела на отдых вместе с супругом, говорится в сообщении.

По данным полиции, супруг россиянки рассказал следствию, что вечером вместе с женой они решили отметить начало отдыха, употребили алкогольные напитки в номере, а затем поссорились, и женщина ушла посидеть на балкон.