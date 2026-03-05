Рейтинг@Mail.ru
Посол КНР назвал Россию важным поставщиком энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 05.03.2026
14:02 05.03.2026
Посол КНР назвал Россию важным поставщиком энергоресурсов в Китай
Россия является важным поставщиком энергоресурсов в Китай, таковым останется и в будущем, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй РИА Новости, 05.03.2026
экономика, китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Чжан Ханьхуэй
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Россия является важным поставщиком энергоресурсов в Китай, таковым останется и в будущем, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.
"Россия является важным поставщиком энергоресурсов в Китай, является им сегодня и останется таковым в будущем, поэтому сотрудничество в энергетическом секторе является краеугольным камнем двустороннего сотрудничества и имеет первостепенное значение, мы должны его защищать", - заявил Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как повлияют "две сессии" этого года на сотрудничество двух стран.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
Сессии высшего консультативного и законодательного органов КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - являются главным политическим событием года в Китае, известным также как "две сессии". В ходе сессий, которые проходят практически одновременно, определяется направление политической, законодательной и экономической работы на предстоящий год.
ЭкономикаКитайРоссияПекинЧжан Ханьхуэй
 
 
