Посол КНР назвал Россию важным поставщиком энергоресурсов в Китай

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Россия является важным поставщиком энергоресурсов в Китай, таковым останется и в будущем, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.

Сессии высшего консультативного и законодательного органов КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - являются главным политическим событием года в Китае, известным также как "две сессии". В ходе сессий, которые проходят практически одновременно, определяется направление политической, законодательной и экономической работы на предстоящий год.