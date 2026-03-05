Рейтинг@Mail.ru
Россия сможет защитить свои интересы в Арктике, заявил посол - РИА Новости, 05.03.2026
07:02 05.03.2026
Россия сможет защитить свои интересы в Арктике, заявил посол
Россия сможет защитить свои интересы в Арктике, заявил посол - РИА Новости, 05.03.2026
Россия сможет защитить свои интересы в Арктике, заявил посол
Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для защиты своих национальных интересов в Арктике, однако последовательно выступает за сохранение региона в... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
россия
арктика
канада
олег степанов
анита ананд
нато
россия
арктика
канада
в мире, россия, арктика, канада, олег степанов, анита ананд, нато
В мире, Россия, Арктика, Канада, Олег Степанов, Анита Ананд, НАТО
Россия сможет защитить свои интересы в Арктике, заявил посол

Посол Степанов: Россия выступает за сохранение Арктики свободной от конфронтации

Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для защиты своих национальных интересов в Арктике, однако последовательно выступает за сохранение региона в качестве территории, свободной от конфронтации, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Россия — крупнейшая арктическая держава и самодостаточное государство в регионе. Мы располагаем всеми необходимыми ресурсами и возможностями для защиты своих национальных интересов на Севере и готовы реагировать на любые вызовы, откуда бы они ни исходили", - сказал он.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что РФ последовательно выступает за сохранение Арктики в качестве территории мира и сотрудничества, свободной от конфронтации.
Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что НАТО должно сосредоточить свое внимание на Арктическом регионе, назвала российское присутствие там одной из региональных угроз.
