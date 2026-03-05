Роспотребнадзор регулярно берет пробы песка на пляжах Анапы

КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы песка на пляжах Анапы, попавших в зону ЧС, в рамках мониторинговых исследований, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Краснодарского края.
"Пробы песка - часть постоянной работы, которую специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят на пляжах, попавших в зону ЧС. В начале марта - как раз срок проведения очередных мониторинговых исследований", - заявили агентству в оперштабе региона.
Двадцать пятого февраля оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о том, что в Анапе приступили к следующему этапу восстановления пляжей. Как сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на тестовом участке в селе Витязево протяженностью 1 километр начата отсыпка дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 сантиметров. Песок, по данным главы региона, завозится из карьера, согласованного с Роспотребнадзором. Для отсыпки тестового участка потребуется порядка 45 тысяч кубометров песка, сообщал Кондратьев.
По результатам этих работ примут решение относительно других пляжей Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне ЧС, уточнял краевой оперштаб.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.