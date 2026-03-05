Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор регулярно берет пробы песка на пляжах Анапы - РИА Новости, 05.03.2026
08:26 05.03.2026
Роспотребнадзор регулярно берет пробы песка на пляжах Анапы
Роспотребнадзор регулярно берет пробы песка на пляжах Анапы
общество
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
Роспотребнадзор регулярно берет пробы песка на пляжах Анапы

РИА Новости: Роспотребнадзор регулярно берет пробы песка в зоне ЧС в Анапе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер, задействованный в уборке мазута на пляже Анапы
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже Анапы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы песка на пляжах Анапы, попавших в зону ЧС, в рамках мониторинговых исследований, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Краснодарского края.
"Пробы песка - часть постоянной работы, которую специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят на пляжах, попавших в зону ЧС. В начале марта - как раз срок проведения очередных мониторинговых исследований", - заявили агентству в оперштабе региона.
Двадцать пятого февраля оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о том, что в Анапе приступили к следующему этапу восстановления пляжей. Как сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на тестовом участке в селе Витязево протяженностью 1 километр начата отсыпка дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 сантиметров. Песок, по данным главы региона, завозится из карьера, согласованного с Роспотребнадзором. Для отсыпки тестового участка потребуется порядка 45 тысяч кубометров песка, сообщал Кондратьев.
По результатам этих работ примут решение относительно других пляжей Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне ЧС, уточнял краевой оперштаб.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Роспотребнадзор опроверг данные о 60 заболевших сальмонеллезом на Кубани
АнапаКраснодарский крайВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
