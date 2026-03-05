Глава Мордовии представил результаты нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили результаты реализации в республике нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба руководителя региона.

Рабочая встреча, где говорили о достигнутых регионом успехах за первый год реализации нацпроекта, состоялась в четверг в Москве.

"Особое внимание было уделено подготовке к паводковому периоду и модернизации коммунальных сетей в регионе, в том числе в рамках одноименного федерального проекта. По федпроекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в Саранске активно обновляются сети водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили строительство нового жилья и развитие городской среды. По данным Росстата, за 2025 год в республике введено 310 тысяч квадратных метров жилья. Реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья – с 2019 года в Мордовии переселено более 5 тысяч человек из 88,21 тысячи квадратных метров такого жилья.

"В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2026 году в Мордовии планируется благоустроить 30 общественных территорий (в 2025 году обновили 37 пространств). Была отмечена важность вовлечения граждан в формирование планов и мероприятий по благоустройству общественных территорий", - сказано в сообщении.