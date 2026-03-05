https://ria.ru/20260305/rezultaty-2078804287.html
Глава Мордовии представил результаты нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
Глава Мордовии представил результаты нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 05.03.2026
Глава Мордовии представил результаты нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили результаты реализации в республике нацпроекта "Инфраструктура для... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:48:00+03:00
2026-03-05T16:48:00+03:00
2026-03-05T16:48:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
ирек файзуллин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
саранск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:92:3017:1789_1920x0_80_0_0_66825cc7f77371c3c9696825588aff88.jpg
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0130249e07f2f72cfd8b7482c656b937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, ирек файзуллин, федеральная служба государственной статистики (росстат), саранск
Республика Мордовия, Артем Здунов, Ирек Файзуллин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Саранск
Глава Мордовии представил результаты нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
Здунов представил результаты нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили результаты реализации в республике нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба руководителя региона.
Рабочая встреча, где говорили о достигнутых регионом успехах за первый год реализации нацпроекта, состоялась в четверг в Москве.
"Особое внимание было уделено подготовке к паводковому периоду и модернизации коммунальных сетей в регионе, в том числе в рамках одноименного федерального проекта. По федпроекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в Саранске активно обновляются сети водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.
Также на встрече обсудили строительство нового жилья и развитие городской среды. По данным Росстата, за 2025 год в республике введено 310 тысяч квадратных метров жилья. Реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья – с 2019 года в Мордовии переселено более 5 тысяч человек из 88,21 тысячи квадратных метров такого жилья.
"В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2026 году в Мордовии планируется благоустроить 30 общественных территорий (в 2025 году обновили 37 пространств). Была отмечена важность вовлечения граждан в формирование планов и мероприятий по благоустройству общественных территорий", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2026 и 2027 годах в республике будут реализованы три проекта по благоустройству, ставшие победителями всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Это набережная реки Мокша в городе Темников, сквер Побед в городе Инсар, благоустройство центральной площади и пешеходной зоны рабочего поселка Зубова Поляна.