Режиссер "Властелина колец" получит почетную награду Каннского фестиваля
Искусство
Культура
 
21:36 05.03.2026
Режиссер "Властелина колец" получит почетную награду Каннского фестиваля
Новозеландский режиссер и создатель культовой кинотрилогии "Властелин колец" Питер Джексон получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля
канны
Новости
Режиссер "Властелина колец" получит почетную награду Каннского фестиваля

© AP Photo / Invision / Richard ShotwellНовозеландский кинорежиссер Питер Джексон
Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Новозеландский режиссер и создатель культовой кинотрилогии "Властелин колец" Питер Джексон получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф, говорится в заявлении организаторов мероприятия.
"Новозеландский режиссер Питер Джексон получит почетную "Золотую пальмовую ветвь", - сказано там.
Конкурсная программа 79-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 9 апреля. Киносмотр пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.
Кинотрилогия Питера Джексона по "Властелину колец", вышедшая в 2001-2003 годах, стала одной из самых успешных в истории кино и собрала почти 3 миллиарда долларов. Еще около 3 миллиардов долларов принесли три фильма Джексона, снятые по повести "Хоббит", вышедшие в 2012-2014 годах.
Рассел Кроу на премьере фильма Нюрнберг в рамках фестиваля AFI FEST 2025 в Голливуде - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
