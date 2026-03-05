Режиссер "Властелина колец" получит почетную награду Каннского фестиваля

ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Новозеландский режиссер и создатель культовой кинотрилогии "Властелин колец" Питер Джексон получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф, говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Конкурсная программа 79-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 9 апреля. Киносмотр пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.

Кинотрилогия Питера Джексона по "Властелину колец", вышедшая в 2001-2003 годах, стала одной из самых успешных в истории кино и собрала почти 3 миллиарда долларов. Еще около 3 миллиардов долларов принесли три фильма Джексона, снятые по повести "Хоббит", вышедшие в 2012-2014 годах.