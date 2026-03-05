Экс-участнице "Дома-2" выдали справку о недееспособности

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-участнице шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлии Реутовой, которая ранее была помещена в тайскую клинику на принудительное лечение, выдали справку о недееспособности, пока ее не могут отправить на родину, лечение займет от месяца до полугода, сообщил волонтер Нурлан Багиров, первым обнаруживший россиянку и привлекший внимание к этой истории.

"Сегодня был в клинике, общался с главврачом, прогнозы неутешительные, к сожалению. Лечение до отправки на родину займет немало времени, она не транспортабельна еще, и на рейс буйного человека авиаперевозчик не берет", - написал он на своей странице в одной из соцсети.

По словам врачей, лечение может занять от одного до шести месяцев, уточнил волонтер.

"Пока только выдали справку от психиатра, что она недееспособна и не может прибыть в консульство для оформления документов", - сообщил Багиров.

Волонтеры, по его словам, займутся восстановлением паспорта Реутовой.