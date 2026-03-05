Рейтинг@Mail.ru
В Израиле рассказали, когда приняли решение начать операцию против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
20:15 05.03.2026
В Израиле рассказали, когда приняли решение начать операцию против Ирана
В Израиле рассказали, когда приняли решение начать операцию против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
В Израиле рассказали, когда приняли решение начать операцию против Ирана
Решение начать военную операцию против Ирана было принято утром 28 февраля, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле рассказали, когда приняли решение начать операцию против Ирана

Саар: решение начать военную операцию против Ирана приняли утром 28 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Решение начать военную операцию против Ирана было принято утром 28 февраля, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.
"Решение было принято в субботу ранним утром", - заявил Саар, слова которого транслировал израильский телеканал.
При этом министр подчеркнул, что Израиль был готов к началу военных действий в любой момент, так как никогда не верил, что США и Иран смогут прийти к соглашению по ядерному оружию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
