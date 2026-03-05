В Приморье ребенок по ошибке выпил жидкость для прочистки труб

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Врачи в приморской Находке спасли 9-летнего мальчика, который по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, хранившуюся в бутылке из-под колы, и был в тяжелом состоянии из-за отравления и химического ожога рта и пищевода, сообщает Находкинская горбольница.

« "Девятилетний находкинец по ошибке выпил щелочной раствор – по какой-то причине едкая жидкость хранилась в бутылке из-под кока-колы. К счастью, он был дома не один, бабушка пострадавшего сразу позвонила (по номеру - ред.) 103 и следовала всем указаниям старшего врача смены", - говорится в сообщении.

В больнице уточнили, что жидкость предназначалась для прочистки труб.

Ребенок был в тяжелом состоянии из-за химического ожога слизистой ротоглотки и пищевода, отравления и болевого синдрома. Мальчика 11 дней выхаживали реаниматологи и педиатры детского стационара Находкинской больницы. Сейчас угроза жизни миновала, ребёнок выписан домой под наблюдение врачей поликлиники.