В Приморье ребенок по ошибке выпил жидкость для прочистки труб
В Приморье ребенок по ошибке выпил жидкость для прочистки труб
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Врачи в приморской Находке спасли 9-летнего мальчика, который по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, хранившуюся в бутылке из-под колы, и был в тяжелом состоянии из-за отравления и химического ожога рта и пищевода, сообщает Находкинская горбольница.
"Девятилетний находкинец по ошибке выпил щелочной раствор – по какой-то причине едкая жидкость хранилась в бутылке из-под кока-колы. К счастью, он был дома не один, бабушка пострадавшего сразу позвонила (по номеру - ред.) 103 и следовала всем указаниям старшего врача смены", - говорится в сообщении.
В больнице уточнили, что жидкость предназначалась для прочистки труб.
Ребенок был в тяжелом состоянии из-за химического ожога слизистой ротоглотки и пищевода, отравления и болевого синдрома. Мальчика 11 дней выхаживали реаниматологи и педиатры детского стационара Находкинской больницы. Сейчас угроза жизни миновала, ребёнок выписан домой под наблюдение врачей поликлиники.
Врачи напоминают, глоток щелочи способен привести к необратимым последствиям. Летальный исход может наступить в первые часы и сутки от ожогового шока, а в более поздние сроки - от пневмонии, массивных кровотечений и других причин. Рубцовые деформации пищевода и желудка, отмечается в сообщении, часто становятся причиной инвалидности.