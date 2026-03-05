Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила о третьей волне ракетной атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 05.03.2026 (обновлено: 05:03 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/rakety-2078635364.html
ЦАХАЛ сообщила о третьей волне ракетной атаки Ирана на Израиль
ЦАХАЛ сообщила о третьей волне ракетной атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о третьей волне ракетной атаки Ирана на Израиль
Израиль в третий раз за ночь фиксирует запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории, работает ПВО. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:01:00+03:00
2026-03-05T05:03:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077520071_0:1453:1936:2541_1920x0_80_0_0_244e15107a85a72be246ac80785e8d20.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078617085.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077520071_0:1272:1936:2723_1920x0_80_0_0_4966b262fa0c7e9b8f7abe1e21a8ea2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщила о третьей волне ракетной атаки Ирана на Израиль

ЦАХАЛ сообщила о третьей за ночь волне ракетной атаки Ирана на Израиль

© REUTERS / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Израиль в третий раз за ночь фиксирует запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории, работает ПВО.
"ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – ред.) зафиксировал запуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Научно-исследовательский центр ядерной энергетики им. Шимона Переса в Негеве недалеко от Димоны - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор, пишут СМИ
Вчера, 00:38
 
В миреИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала