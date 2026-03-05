Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки - РИА Новости, 05.03.2026
11:34 05.03.2026
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки - РИА Новости, 05.03.2026
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки
Прокурор попросил назначить 12 лет лишения свободы бывшему начальнику отдела зенитного вооружения 3-го Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:34:00+03:00
2026-03-05T11:34:00+03:00
происшествия
россия
московский гарнизонный военный суд
россия
происшествия, россия, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Московский гарнизонный военный суд
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки

РИА Новости: экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны запросили 12 лет заключения

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Прокурор попросил назначить 12 лет лишения свободы бывшему начальнику отдела зенитного вооружения 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгению Лайко, обвиняемому в получении взятки и мошенничестве, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде.
"Гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе суда.
Согласно данным суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, дело рассматривается в Московском гарнизонном военном суде с ноября 2025 года. Лайко обвиняется по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и двум эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размерах (части 3, 4 статьи 159 УК РФ).
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки
4 марта, 10:41
 
