https://ria.ru/20260305/prokuror-2078687453.html
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки - РИА Новости, 05.03.2026
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки
Прокурор попросил назначить 12 лет лишения свободы бывшему начальнику отдела зенитного вооружения 3-го Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:34:00+03:00
2026-03-05T11:34:00+03:00
2026-03-05T11:34:00+03:00
происшествия
россия
московский гарнизонный военный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260304/vzyatki-2078393002.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Московский гарнизонный военный суд
Прокурор попросил 12 лет экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны за взятки
РИА Новости: экс-начальнику отдела ЦНИИ Минобороны запросили 12 лет заключения